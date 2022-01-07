В Казахстане оценили ущерб от беспорядков

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила по меньшей мере 200 млн долларов, сообщили в национальной палате предпринимателей страны «Атамекен».

«На 21.00 (18.00 мск) 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алматы – 789 субъектов и 950 объектов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Informburo.kz.

По данным «Атамекен», приблизительная сумма ущерба – около 87,2 млрд тенге (около 200 млн долларов), из них по Алматы – 85,8 млрд.

Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.