 

В Казахстане оценили ущерб от беспорядков

07.01.2022, 18:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила по меньшей мере 200 млн долларов, сообщили в национальной палате предпринимателей страны «Атамекен».

«На 21.00 (18.00 мск) 7 января в десяти регионах Республики Казахстан 848 пострадавших субъектов бизнеса и 1021 объект, в том числе в Алматы – 789 субъектов и 950 объектов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Informburo.kz.

По данным «Атамекен», приблизительная сумма ущерба – около 87,2 млрд тенге (около 200 млн долларов), из них по Алматы – 85,8 млрд.

Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Вступают в силу санкции США против Белоруссии

11.01 / Умерла 96-летняя мать миллиардера Брэнсона. Накануне она переболела СОVID-19

06.11 / Дороыеева попала в ДТП

25.03 / Гордон: СБУ проводит обыски в офисах “Украинского выбора” Медведчука

05.02 / Кудрявцев должен понести ответственность за свою коррупционную деятельность в ГАСИ – политолог Таран

30.10 / В МИД рассказали о ситуации с захватом 37 россиян солдатами ВСУ

11.08 / Беларусь: насилие со стороны властей продолжается

17.09 / В США пожарные обернули самое большое дерево в мире в одеяло, чтоб спасти от пожара

08.01 / Беспорядки в Вашингтоне. Глава полиции Капитолия подал в отставку

28.04 / Лавров сообщил, что списка недружественных стран «ждать осталось недолго»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика