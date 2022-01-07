Погибшими в ДТП под Ульяновском оказались юные регбисты

Подростки, которые погибли в ДТП на трассе в Ульяновской области, оказались регбисты из казанского клуба «Энергия», сообщили в Федерации регби РФ (ФРР).

«В ночь на 7 января автомобиль с юными игроками казанской «Энергии» разбился в ДТП. Двое ребят и мать одного из регбистов погибли», – говорится в сообщении на сайте ФРР.

Отмечается, что игроки возвращались с рождественского турнира в Пензе. Из пяти человек, находившихся в машине, выжили двое детей, которые доставлены в больницу.

Федерация выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии.

Напомним, что в результате столкновения двух автомобилей на участке трассы Казань – Буинск – Ульяновск погибли три человека, шесть из восьми пострадавших, в том числе двоих детей, доставили в больницу.