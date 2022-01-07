 

Для россиян установят план по высадке хвойных деревьев

07.01.2022, 18:31, Разное
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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) обратилось к правительству с инициативой о внесении изменений в закон “О развитии лесного хозяйства”. Согласно новым требованиям, для замещения популяции хвойных деревьев, ежегодно вырубаемых перед новогодними праздниками, вводится индивидуальный план для всех граждан РФ по их высадке. 

Согласно документу, все россияне трудоспособного возраста (за исключением инвалидов І группы) обязаны в течение календарного года высадить не менее двух хвойных деревьев или внести денежные средства в размере 500 тысяч рублей на счёт Рослесхоза. 

Для посадки дерева граждане обязаны получить разрешение в местном органе власти, который определит точное место и участок. Заявление можно подать в очном формате либо в онлайн-формате на сайте госуслуг. После проведения работ инспектор лесоохраны обязан провести мониторинг делянки и подписать акт выполненных работ. В таком случае будет погашен долг перед государством. Саженцы граждане обязаны приобрести за свой счёт. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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