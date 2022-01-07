 

56-летняя звезда сериала “Секс в большом городе” оголила грудь на обложке глянца

07.01.2022, 18:18, Новости дня
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Снимок был сделан для обложки американского издания NewBeauty Magazine.

“Спасибо, что пригласили меня”, – написала 56-летняя актриса под фото.

“Как всегда горяча”, – прокомментировал публикацию darrellbrown11202021.

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Публикация от NewBeauty Magazine (@newbeauty)

Контекст:

Кристин Дэвис родилась 23 февраля 1965 в Боулдере, США. Известность ей принесла роль Шарлотты Йорк в сериале “Секс в большом городе”. Дэвис не замужем. У актрисы двое детей. В 2011 году она удочерила девочку, которую назвала Джемма Роуз, а 2018 году Дэвис усыновила мальчика Уилсона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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