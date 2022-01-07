 

Участники беспорядков в Казахстане признались в употреблении стимуляторов

07.01.2022, 18:02, Новости дня
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Провокаторы, задержанные в казахстанском городе Шымкенте, рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли над собой контроль, сообщил первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан.

«Сейчас провокаторов задерживают. Они говорят, что им платили деньги, а также выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой», – передает ТАСС слова Мукана в эфире телеканала «Хабар-24».

Глава администрации также призвал родителей тщательнее следить за детьми и контролировать, чтобы молодежь не нарушала закон.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что за беспорядками в Казахстане нашлись проплаченные заговорщики.



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