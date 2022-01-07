Семь полицейских получили ранения во время спецоперации в казахстанском Актобе

В ходе спецоперации в городе Актобе на западе Казахстана семеро сотрудников полиции получили ранения, задержаны «несколько преступников», сообщил телеканал «Хабар-24».

По данным канала, в ходе спецоперации задержаны несколько преступников. Семеро сотрудников полиции получили различные ранения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что преступники повредили несколько кабинетов акимата, разбили окна и двери, повредили мебель и оргтехнику. «На главной площади работают коммунальные службы. Территорию акимата огородили и выставили военную технику», – отмечается в сообщении.

Накануне в городе Актобе неизвестный водитель в ходе беспорядков намеренно наехал на полицейских в оцеплении областного акимата. В результате наезда пострадал один сотрудник правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Алма-Ате было задержано около 2 тыс. протестующих.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.