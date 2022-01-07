Экс-советник Назарбаева назвал предательство чиновников причиной кризиса

Одной из причин сложившейся в Казахстане ситуации является предательство некоторых чиновников и правоохранителей, сообщил экс-советник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, бывший министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев.

Ертысбаев сообщил, что происходящее в настоящее время в Казахстане стало самым серьезным кризисом «за 30 лет на всем постсоветском пространстве». «Масштабы такой попытки государственного переворота, вооруженного мятежа поражают, настолько мощная организация, что без предателей высшего эшелона власти, особенно правоохранительных органов, нельзя было осуществить», – отметил Ертысбаев в эфире канала «Хабар 24», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что «в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря». «Комитет национальной безопасности, который периодически обезвреживал ту или иную группу – появлялись сообщения… А многочисленные тренировочные лагеря, в горах которые были созданы – об этом молчали. Это страшное государственное преступление», – добавил бывший советник казахстанского лидера.

По его словам, целью заговорщиков было отстранение президента Касым-Жомарта Токаева от власти.

В ходе беспорядков в Алма-Ате нападавшие захватывали здание аэропорта. По утверждению Ертысбаева, «за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану». Казахстанские власти позднее вернули аэропорт под свой контроль.

В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. По его словам, критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Он уточнил, что подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт.

Президент добавил, что власти продолжают контртеррористическую операцию против боевиков, которые «не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним». «Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен», – предупредил Токаев.

Напомним, что спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. .

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.