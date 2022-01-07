 

Учёные сообщили о способности человека впасть в спячку

07.01.2022, 17:40, Разное
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Специалисты изучили приёмы, которые помогают животным впасть в зимнюю спячку. Учёные решили проверить их на людях.
Исследователь Леопольд Саммерер сообщил, что гибернация, для которой характерно снижение сердечного ритма, температуры тела, обмена веществ, поглощения кислорода, принесла бы пользу космонавтам. Это состояние сохраняет важную энергию для жизни.

Специалисты задумались, может ли человек впасть в спячку. В 2006 году был найден Мицутаку Учикоши в западной части горы Рокко. Когда его нашли учёные, у него не было признаков жизни. Вернувшись в сознание, он не мог ничего вспомнить. Причиной этого был сильный удар головы. Врачи заключили: гипотермия спасла его жизнь.

Было проведено большое количество экспериментов для того, чтобы искусственно ввести представителей животного мира в спячку. К примеру, в 2005 году исследователи из США присоединили грызунам сероводород, от которого у них снизился обмен веществ. Вышли из спячки они, когда вдохнули кислород. Ученые из Лейпцига объявили, что мозг сусликов, впадающих в спячку, содержит клетки с изменёнными белками. Как оказалось, они напоминают клетки, присутствующие у людей с болезнью Альцгеймера.

Способа, который сможет эффективно и без страшных последствий ввести и вывести человека из спячки, ещё не придумали.

Источник: tstosterone.ru



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