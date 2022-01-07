Учёные рассказали о последствиях падения астероида, убившего динозавров

Метеорит, убивший динозавров, вызвал сильное цунами. Учёные также рассказали подробности о вымирании животных.

Американские специалисты недавно провели исследование, в результате которого выяснилось, что в прошлом произошёл не только сильный взрыв, но и цунами высотой в 1,5 километра. Суша была практически затоплена, а наземным существам не осталось шансов выжить. Учёные смоделировали падение астероида на Землю во времена динозавров. Ведь, согласно теории, данные животные вымерли из-за этого стихийного бедствия.

Катастрофы после цунами не закончились. Природу уничтожили большие оползни и лавины. Сажа от пожаров лесных массивов закрыла небо. Солнечный свет не мог никак проникнуть, что привело к исчезновению животного мира. Некоторые части планеты погрузились во тьму на два года. Серная кислота, которая образовалась от мощного удара метеорита, тоже поднялась в небо. Это вызвало кислотные дожди.

Темнота разрушила экосистему, продолжили учёные. Период тьмы длился достаточно долго, поэтому масштабы вымирания превысили 80%.

Источник: new-science.ru