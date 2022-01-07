«До полного уничтожения боевиков»

Президент Казахстана заявил, что контртеррористические акции нужно продолжать.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании контртеррористического штабана заявил, что контртеррористические акции следует продолжать «до полного уничтожения боевиков». Об этом говорится на официальном сайте президента.

Фото: akorda.kz

«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу.

Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны.

Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — пояснил Токаев.

Первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев сообщил в эфире ГосТВ, что «в результате операции все административные здания города очищены от террористов, многие боевики ликвидированы и задержаны, сейчас их личности устанавливаются, прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистской организации».

На территории Казахстана выставлено 70 круглосуточных блокпостов и объявлен «критический красный» уровень террористической опасности, во всех регионах введен режим антитеррористической операции.

По данным МВД, 26 вооруженных преступников ликвидировано и 18 ранено. Задержаны более 3000 протестующих.

Накануне Генпрокуратура Казахстана начала досудебные расследования по фактам совершения акта терроризма, организации и участия в массовых беспорядках. Также создана межведомственная следственная группа для ведения уголовных дел по беспорядкам.

Организаторам массовых беспорядков грозит от четырех до десяти лет лишения свободы, участникам — от трех до восьми лет (ст. 272 УК РК). Максимально возможное наказание за акты терроризма (ст. 255 УК РК) — от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». После этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что она приняла решение направить «коллективные миротворческие силы» в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране». ОДКБ сегодня сообщила, что направила миротворческий контингент в Казахстан, от РФ туда вошли вошли подразделения ВДВ.

На фоне протестов ночью в Казахстане вновь перестал работать интернет, свидетельствуют данные сервиса NetBlocks. Накануне интернета в стране не было почти семь часов. Работа всех банков в Казахстане также приостановлена.

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны.

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