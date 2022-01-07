 

“Не могла этого простить”. Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем

07.01.2022, 17:34, Новости дня
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“Я была, наверное, какая-то несложенная. Понимаете, я плохо себя вела в браке. И я себе не могла этого простить. Мне было плохо, и это было невозможно продолжать”, – призналась она.

Рассказывая о своем втором замужестве, актриса отметила, что в этих отношениях у нее появилась ответственность за сыновей.

“У меня изменился центр внимания, мне это интереснее”, – отметила она.

ВИДЕОВидео: Власть vs Влащенко / YouTube
Контекст:

Щеголева родилась 23 марта 1973 года в Киеве. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, работала в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

В 2000-х снималась вместе с актером Андреем Данилко, который выступает в образе певицы Верки Сердючки, в проекте “СВ-шоу” на “1+1”. Участие в этом проекте сделало ее знаменитой.

Актриса замужем, вместе со вторым мужем Андреем Гладенко воспитывает двоих сыновей – Дмитрия и Антона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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