Эксперт: Нападение на Алма-Ату «проспали» из-за раскола спецслужб

В подготовку массовых протестов в Казахстане могли быть вовлечены действующие руководители спецслужб. Некоторые из них, кто был назначен при Назарбаеве, не были лояльны президенту Токаеву, сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. Так он объяснил заявление президента республики о том, почему власти «проспали» нападение 20 тыс. боевиков на Алма-Ату.

«Старая советская пословица гласила – если чекист не разоблачает заговор, значит – он в нем участвует. То есть уполномоченный орган не мог не заметить всего этого. Значит, часть сотрудников была вовлечена в эту подготовку. Какая часть, мы узнаем после проведения расследования», – говорит казахстанский политолог Марат Шибутов.

Некоторые из спецслужб не подчинялись президенту, подчеркнул эксперт. «В республике много разных силовых структур. Некоторые руководители были назначены президентом Токаевым. Их лояльность главе государства была гораздо выше, чем у тех, кто был назначен раньше во времена президентства Нурсултана Назарбаева», – отметил политолог.

В 2007 году в стране уже происходили попытки госпереворота при участии бывшего зятя Назарбаева Архата Алиева. «Тогда было уволено или посажено больше 300 сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана. Но те попытки носили характер дворцового переворота, а не таких масштабных действий, которые затрагивают все население разом, что ставит под угрозу существование государства. В этот раз никто не старался ограничивать себя. Посмотрим, кто был заказчиком или преступно проспал все это», – отметил Шибутов.

В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. «Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков», – сказал Токаев. По его словам, подготовкой и руководством боевиков занимался единый командный пункт. «С этим начали разбираться КНБ и генеральная прокуратура», – сообщил Токаев.

Президент добавил, что власти продолжают контртеррористическую операцию против боевиков, которые «не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним». «Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен», – предупредил Токаев.

Спровоцированные резким ростом цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. .

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько административных зданий, в том числе президентская резиденция, а также банки, магазины и кафе. На окраинах города мародерство продолжается.

Для стабилизации обстановки Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы». В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Их миссия заключается в охране государственных и других стратегических объектов. Однако в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ есть право применять оружие.