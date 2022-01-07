Эксперты: Одна картофелина в день снижает риски инсульта на 40%

Специалисты рассказали, что картофель считается довольно полезным продуктом. Они заявляют, что употребление одной картофелины в день поможет уменьшить риски инсульта на 40%.

Картофель считается незаменимым продуктом, который очень часто присутствует в рационе людей. В исследовании, проведенном ООН, сообщается, что к 2100 году население мира станет увеличиваться до 10,5 миллиарда человек, из-за этого может случиться продовольственный кризис. Исследователи считают, что справиться с ним поможет картофель, который имеет наибольшую популярность среди всех овощей.

Как оказалось, овощ считается и лекарством от многих заболеваний. Специалисты по питанию сообщают, что при употреблении вареного картофеля 2 раза в день можно снимать стресс. Овощ имеет высокую питательную ценность, обогащен витаминами C, A и минералами. Он состоит на 16,5% из высококачественного крахмала, и имеет много лигнина. В картофеле есть и витамин B, помогающий укрепить здоровье сердца и сосудов, а витамин C считается антиоксидантом, который защищает от негативного действия свободных радикалов. В картофеле имеется больше 300 миллиграммов калия, что участвует в профилактике повышенного давления и заболеваний сердца. Если ежедневно употреблять 1 картофелину среднего размера, то это поможет уменьшить риски инсульта на 40%.

Работы ученых продемонстрировали, что овощ помогает предотвратить рак молочной железы и необходим при комплексной терапии онкологии на ранних стадиях. В овоще содержится много и пищевых волокон, которые выводят токсины и нормализуют уровень холестерина. Систематическое употребление овоща снижает риски возникновения злокачественных новообразований толстой кишки.

Эксперты китайской медицины считают картофель тонизирующим продуктом, который помогает укрепить селезенку и восполнить энергетические запасы, снизить вес, бороться со слабостью и истощением. Специалисты напоминают, что понизить давление поможет свежевыжатый картофельный сок, а снизить глюкозу в крови можно благодаря картофелю на пару. Пищеварению помогает жареный овощ, а облегчить запор можно с помощью картофеля с медом.

Невзирая на огромное количество полезных свойств, картофель может и вредить организму. Пищевую ценность продукта повышает приготовление на пару, а при жарке в масле увеличивается калорийность блюда и формируются вредные компоненты. При покупке овоща стоит обращать внимание на внешний вид клубней, не стоит есть гнилой продукт с отростками, чтобы это не привело к интоксикации.

Источник: inosmi.ru