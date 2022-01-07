Шестой день массовых протестов в Казахстане

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Режим антитеррористической операции, войска ОДКБ, уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма, десятки убитых и тысячи задержанных. Следим за развитием событий в режиме онлайн.

В Казахстане уже шестой день продолжаются массовые акции протеста. В стране объявлен «критический красный» уровень террористической опасности, а во всех регионах введен режим антитеррористической операции. Российские десантники в рамках миссии ОДКБ начали работу. Более 3000 протестующих задержаны, десятки людей убиты. Генпрокуратура начала досудебное следствие по уголовным делам о массовых беспорядках и актах терроризма — их фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Подробно о последних событиях в соседней республике — в обновляемом материале «Новой газеты». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации

Он заявил, что силовикам дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Токаев опроверг возможность проведения переговоров и мирного диалога с протестующими. «Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами», — пояснил он.

Скриншот: ГосТВ

Президент заявил, что большинство протестующих с оружием — иностранцы. «Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время», — сказал Токаев.

«Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков», — сказал президент. По его словам, «только на Алматы напало 20 тысяч бандитов».

Также Токаев пообещал привлечь протестующих «к строжайшей ответственности». Он поблагодарил страны ОДКБ, соседние страны и международные организации за оказание помощи и поддержки. «Особые слова благодарности адресую Президенту РФ Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение», — пояснил он.

В стране объявили «критический красный» уровень террористической опасности

На территории Казахстана выставлено 70 круглосуточных блокпостов и объявлен «критический красный» уровень террористической опасности, во всех регионах введен режим антитеррористической операции. Президент заявил, что «контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков».

Токаев провел заседание антитеррористического штаба. По его словам, «конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. «Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан», — пояснил Токаев.

Первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев сообщил в эфире ГосТВ, что «в результате операции все административные здания города очищены от террористов, многие боевики ликвидированы и задержаны, сейчас их личности устанавливаются, прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистской организации».

По данным МВД, 26 вооруженных преступников ликвидировано и 18 ранено. Все акиматы освобождены и взяты под охрану. Задержаны более 3000 протестующих.

Силовики зачистили от протестующих Алматы и Тараз. Идут столкновения в Талдыкоргане

В Талдыкоргане, административном центре Алматинской области, протестующие попытались захватить СИЗО, но силовики отразили их атаку. «По неподтвержденной информации, захвачена воинская часть и аэропорт», — сообщает orda.kz.

По словам первого заместителя главы администрации президента Абаева, силовики дважды отбили попытки захватить башню Коктобе в Алматы. Во время захвата протестующие обезглавили курсанта.

«На их стороне действовали снайперы. Основными объектами нападений были административные здания и полиция. Террористы предпринимали попытки выйти в прямой эфир при захвате телеканалов», — сказал чиновник.

По данным «КазТАГ», в Алматы интернет работает не везде, закрыты автомобильные заправки. В городе слышали стрельбу не только в районе главной площади, но и в районе «Саяхата». Есть погибшие.

«КазТАГ» сообщает о госпитализации большого числа раненых в Таразе после ночной зачистки, среди них много молодых людей. По данным издания, основные стычки протестующих с силовиками проходили в парке первого президента.

«Много сожженных машин. Выбита дверь горакимата Тараза. В городе не работает интернет. Большие очереди (не менее 500 человек) с утра на оплату за свет. Официальные телеканалы говорят лишь о паре обгоревших зданий, но их намного больше — по ощущениям, погромщики напали почти на большинство административных зданий Тараза», — передает корреспондент издания.

Накануне в городе, находящемся недалеко от границы с Киргизией, прошли массовые протесты. По данным «Sputnik Казахстан», были сожжены три полицейских здания и около 50 полицейских автомобилей. В центре города была слышна массовая стрельба.

Протестующие в центре Актау разбирают юрту и призывают собравшихся расходиться по домам.

Российские военные в Казахстане начали работу в рамках ОДКБ

Российский миротворческий контингент, включая спецназ ВДВ, продолжает прибывать в Казахстан с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях. Часть российского контингента, находящаяся в стране, приступила к выполнению задач.

«В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения. Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента»,— сообщили в Минобороны РФ.

Руководителем миротворцев ОДКБ в Казахстане стал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. В 2019 году он командовал группировкой российских войск в Сирии.

Генпрокуратура РК начала досудебные расследования по уголовным делам об актах терроризма и массовых беспорядках

«В настоящее время проводится сбор и фиксация следов преступления. В этой связи, просим население сохранять имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений. При наличии иной информации, способствующей раскрытию преступления просим обращаться в колл-центр», — сообщил представитель ведомства Ризабек Ожаров.

Также создана межведомственная следственная группа для ведения уголовных дел по беспорядкам. Организаторам массовых беспорядков грозит от четырех до десяти лет лишения свободы, участникам — от трех до восьми лет (ст. 272 УК РК).

Максимально возможное наказание за акты терроризма (ст. 255 УК РК) — от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства.

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