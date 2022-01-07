 

Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания

07.01.2022, 16:50, Новости дня
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“Я встретила Канье в Майами в канун Нового года, и это была мгновенная связь. С его энергией так весело быть рядом. Он заставлял меня и моих друзей смеяться, танцевать и улыбаться всю ночь. Мы решили сохранить эти ощущения и полетели обратно в Нью-Йорк, чтобы посмотреть спектакль. После мы ужинали в моем любимом ресторане Carbone, где он устроил для меня целую фотосессию”, – написала Фокс.

Также актриса рассказала про сюрприз от рэпера – целый номер в отеле, полный одежды, от которого она “все еще в шоке”.

“Это мечта каждой девушки. Я не знаю, как он это сделал или как он все это успел. Или, например, кто делает такие вещи на втором свидании? Я не знаю, к чему все приведет, но это мне нравится”, – добавила она.

Снимки свидания Уэста и Фокс, в том числе интимные фото пары, 7 января были опубликованы в Instagram, а также в журнале Interview Magazine.

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Публикация от arc-x * (@arcx1000)

Контекст:

В начале января 2021 года стало известно, что Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах, и больше не носит обручальное кольцо. Уэст и Кардашян оформили брак 24 мая 2014 года. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019).

Джулия Фокс стала известной после дебютной роли в фильме “Неограненные драгоценности” (2019). В 2018 году она вышла замуж за пилота Питера Артемьева. В феврале 2021 года у них родился сын. В СМИ не было информации о разводе пары.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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