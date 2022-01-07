Сенцов: Пашинян, поддержавший военное вторжение в Казахстан для подавления народного восстания, сам пришел к власти на волне протестов

Пока часть православного мира празднует Рождество, события в Казахстане развиваются очень быстро. Через пять дней мирные протесты переросли в народный бунт с проявлениями мародерства и поджогами. Это последствия 30-летнего режима несвободы и отсутствия желания власти слышать свой народ. Вместо диалога они предложили своему народу дубинки и пули. При этом местные стражи порядка не были слишком активны в этом вопросе, поэтому преступник, называющий себя президентом страны, пригласил на помощь силы интервентов в виде войск ОДКБ (читать, России).

Если протесты окончательно зальют кровью, то в Казахстане установится один из самых жестоких авторитарных режимов. В случае продолжения народного сопротивления, вооруженная борьба будет направлена против оккупантов. Но в любом варианте россияне уже никуда не уйдут, и Казахстан окончательно потеряет свою политическую независимость.

Поражают метаморфозы, происходящие с некоторыми лидерами: Токаев на наших глазах из скромного дипломата превращается в кровавого диктатора, а Пашинян, который пришел к власти на волне протестов, поддержал военное вторжение для подавления народного восстания. Запад как всегда с беспокойством наблюдает за событиями, ну а то, что Путин – х…йло, известно уже давно.

Источник: Oleg Sentsov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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