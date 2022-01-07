 

31-летняя экс-участница “ВИА Гры” Миша Романова рассекретила свое семейное положение

07.01.2022, 16:50, Новости дня
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“Ты замужем или разведена?” – спросили у нее подписчики.

“Я не замужем и никогда не состояла в браке”, – ответила 31-летняя артистка.

Скриншот: misharomanova / Instagram
Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы “ВИА Гра” в 2013 году после победы в проекте “Хочу к Меладзе”. Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

В 2019 году певица родила сына Мартина. Имени отца ребенка она не называет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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