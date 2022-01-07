Выглядят красиво даже без укладки: 5 модных женских стрижек, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Если вы не хотите с утра долго укладывать свои волосы, то предлагаем несколько стрижек, которые вам понравятся, так как всего за пару минут вы сможете придать прическе непревзойденный вид. Чтобы узнать, что это за прически, читайте статью далее.

Шегги

Данная прическа подкупает своей неприхотливостью. При грамотном выполнении она даже без стайлинга будет отлично держать форму.

Если во время сна локоны примялись, нужно с утра их немного смочить и взбить руками. Далее следует сформировать отдельные пряди сжимающими движениями. После этого стоит сбрызнуть прическу лаком – и все, можно бежать на работу.

Женщинам, которые привыкли уделять своим волосам примерно пять-десять минут, будет достаточно немного подвить отдельные пряди. Если же будет желание, то можно добавить прикорневой объем.

Еще проще будет тем девушкам, у кого завиваются или кудрявятся волосы от природы. На них прическа будет выглядеть хорошо и без какой-либо укладки.

Гаврош

Гаврош представляет собой короткую стрижку перышками. Ее проще всего уложить на круглую щетку. После этого следует разделить руками отдельные пряди.

Кстати, в таком варианте лучше всего челку укладывать на брашинг. Только важно задавать правильное направление, не создавая лишнего объема.

Пикси

Укладывать короткие волосы проще, и процесс занимает меньше времени. Поэтому очень хороший вариант – это стильная пикси. Уложить волосы можно буквально за пять-десять минут при помощи брашинга. В итоге у вас получится шикарная прическа. Чтобы придать образу дерзости, локоны стоит взъерошить руками и зафиксировать лаком. C помощью геля, воска или специальной глины волосы можно легко уложить.

Рваное каре

Отметим, что рваное каре не должно безупречно выглядеть, как классический варианты данной стрижки. Вам будет только на руку легкая небрежность, торчащие пряди и якобы случайно взлохмаченная верхушка.

Удлиненное каре

Если у вас гладкие волосы, то вам не нужно будет прилагать особых усилий, укладывая лонг-боб (либо же обычное каре). Однако если текстура локонов не особо однородная, то тогда нужно воспользоваться утюжком. Также можно уложить волосы на брашинг. Тогда получится гладкая, но пи этом объемная прическа.

Нужно отметить, что рекордсменами по скорости укладки являются стрижки короткой и средней длины, которые не требуют идеальной симметричной формы, а также четко очерченных волос. Поэтому выбирайте любую из представленных причесок. В любом случае вы не ошибетесь.