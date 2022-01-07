 

Ученые назвали неандертальцев ответственными за кишечные и сосудистые заболевания

07.01.2022, 16:12, Разное
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Шведские и немецкие исследователи в ходе исследования выяснили, что неандертальцы могут быть ответственными за кишечные и сосудистые заболевания. Причиной стал вариант белка глутатионредуктазы.
После того, как линия Homo sapiens отделилась от линии неандертальцев, в организме человека произошли некоторые изменения, которые можно изучить в настоящее время благодаря исследованию строительных белков. Один из них, называемый глутатионредуктазой, является ферментом, отвечающим за защиту организма от окислительного стресса. В организме современного человека в данном ферменте содержится аминокислотная замена (S23G). Именно она отсутствовала у неандертальцев и приматов.

Учитывая это, исследователи из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии и Каролинского института в Швеции решили проанализировать особенности этого фермента в процессе эволюции. Выяснилось, что белок неандертальцев стал причиной создания определенного количества кислородных радикалов, а это приводило к окислительному стрессу. Более того, около 60 тысяч лет назад, когда предки человека смешались с неандертальцами, этот белок перешел от одних к другим.

В нынешнее время данный белок распространен у жителей Индийского субконтинента. Показатель составляет 1-2% населения, которые имеют более высокий риск развития воспалительных заболеваний кишечника.

Источник: naked-science.ru



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