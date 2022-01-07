 

Учёные обнаружили связь между сверхновыми и жизнью на Земле

07.01.2022, 16:12, Разное
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Исследователи нашли общее между близкими взрывами звёзд и земной жизнью. Установлено, что сверхновые оказывают влияние на среду планеты.
Крупные звёзды живут не очень долго, а затем гибнут в ярких вспышках сверхновых. Установлено, что сверхновая, расположенная недалеко от Солнца, способна воздействовать на Землю. Физик Хенрик Свенсмарк изучил это влияние, анализируя материалы о близких сверхновых, которые вспыхивали.

Профессор Датского национального космического института в Копенгагене раскрыл корреляционную связь этих взрывов с количеством неживой органической материи. Было доказано, что компоненты космических лучей, долетевшие от сверхновых, проникают в климат Земли и даже могут стать «зародышами» для создания облаков. Нарастание туманности создаёт очевидное отличие между приполярными и экваториальными регионами.

Это событие увеличивает интенсивность переноски и смешивания питательных веществ, которые отыгрывают ключевую роль в изменении экосистемы. Перемешивание является полезным действием для живых организмов, что свидетельствует о проявлении органики, которой свойственно собираться в осадочных породах.

Источник: naked-science.ru



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