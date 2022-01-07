 

“Кто меня выбрал? Так это же я сам себя выбрал. У нас в стране так принято”. Галкин заявил, что РФ “давно летит в 90-е”

07.01.2022, 16:06, Новости дня
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“Это [фронтмен популярной в 90-е годы российской группы “Руки вверх”] Сергей Жуков для современной молодежи”, – заявила певица, прослушав фрагмент его песни.

“А что плохого в Сергее Жукове?” – поинтересовался Галкин.

“Я не говорю, что это плохо. Но это уже повторение”, – ответила артистка.

“Да мы во все смыслах давно летим в 90-е. Скоро дефицит будет”, – заявил Галкин в ответ.

“Скажите, кто выбирал этого ведущего?” – возмутилась после этого Брежнева.

“Так это же я сам себя выбрал. У нас в стране так принято”, – ответил Галкин.

ВИДЕОВидео: Gazgolder / YouTube
Контекст:

Формат проекта “Музыкалити” предусматривает обсуждение музыки представителями разных возрастных категорий музыкантов, что часто провоцирует конфликты между гостями. Премьера шоу состоялась в конце 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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