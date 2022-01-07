 

Петербург не готов к рождественским мероприятиям из-за роста числа заболевших COVID-19

07.01.2022, 16:02, Новости дня
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил фестиваль «Рождественская звезда», что противоречит его ранним заявлениям о контроле над ситуацией с коронавирусом.

Фестиваль должен был пройти 7 и 8 января на Васильевском острове. Мероприятие каждый год собирает большое количество зрителей. Однако в этот раз из-за роста заболеваемости его пришлось отменить.

Еще до того, как в городе были зафиксированы рекордные показатели по заболеваемости и смертности от коронавируса, Беглов заверял, что ситуация с темпами распространения вируса под контролем. Он также заявлял, что порог коллективного иммунитета достиг 80%, и положительно оценил работу системы здравоохранения.

В прошлом месяце журналисты писали, что Смольный постоянно переносит сроки приобретения коллективного иммунитета. И отмена очередного массового мероприятия наглядно показывает, что «ковидная» риторика Беглова расходится с реальным положением дел.



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