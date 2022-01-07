Освежим кожу после праздников: маски для лица с самым простым ингредиентом – сахаром

Если вы хотите, чтобы у вас был идеальный цвет лица, то можете воспользоваться некоторыми советами, представленными в данной статье. Для приготовления домашних средств вам не потребуется куча компонентов. Все, что нужно, вы найдете под рукой, в шкафу или тумбочке на кухне.

Вы можете этого не знать, но сахар – это элемент, который очень подходит для ухода за кожей. Его текстура делает его идеальным для абразивных масок. Поэтому его можно использовать для удаления омертвевших клеток кожи, придавая ей свежий и чистый вид. Вот несколько рецептов масок, отшелушивающих кожу.

Сахар и вода

Эта маска идеально подходит для сухой и огрубевшей кожи. Вам понадобится 2 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки теплой воды. Хорошо перемешайте ингредиенты в миске, пока сахар не растает. Последний должен полностью раствориться, иначе он может повредить кожу (появятся микроскопические раны). После того как вы приготовили раствор, нанесите его пальцами на лицо и дайте ему подействовать в течение нескольких секунд. Когда он высохнет, удалите его небольшим количеством теплой воды.

Молоко и коричневый сахар

Еще одна простая в приготовлении маска – это средство с молоком и коричневым сахаром. Все, что вам нужно, – это 2 столовые ложки сахара и четверть стакана молока. Смешайте ингредиенты до однородной массы, затем нанесите на кожу. Маску следует оставить на 10-15 минут на лице, затем смойте теплой водой.

Сахар и оливковое масло

Для домашнего ухода за лицом сахар также можно смешать с оливковым маслом. Все, что вам нужно, – это немного коричневого сахара, оливкового масла и небольшая миска с теплой водой. Процесс использования чрезвычайно прост. Тщательно ополосните лицо теплой водой, чтобы удалить загрязнения. Нанесите слой оливкового масла на всю поверхность кожи, а сверху – слой сахара.

Дайте смеси подействовать в течение нескольких секунд, чтобы полезные ингредиенты масла впитались кожей, затем смойте теплой водой. Важно аккуратно снимать маску, иначе она может поранить кожу.

Преимущества сахарных масок

Достоинства данных средств следующие:

удаляют шелушение и освежают кожу; они совместимы с любым типом кожи и не вызывают побочных эффектов; при регулярном использовании придают коже однородный, здоровый и сияющий вид; помогают излечить прыщики и устранить другие проблемы с кожей; смягчают грубую и сухую кожу, делая ее гладкой и приятно пахнущей.

Заключение

Теперь вы знаете, как можно сделать маски из сахара и других компонентов. Мы рассмотрели несколько рецептов. Вы можете использовать такие средства для того, чтобы сделать свою идеально гладкой.