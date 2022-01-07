В Германии призвали миротворческие силы ОДКБ к сдержанности

Правительство ФРГ внимательно следит за ситуацией в Казахстане и призывает казахских военных и силы ОДКБ к сдержанности, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Сегодня были сообщения о том, что президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев отдал своего рода приказ открывать огонь. Нужно ясно подчеркнуть, что, с точки зрения правительства ФРГ, применение смертельного оружия против гражданских лиц, как раз когда используются военные силы, может быть всегда только последним средством», – отметил он, призвав власти Казахстана обеспечить защиту гражданского населения, передает ТАСС.

По его словам, для сил ОДКБ действуют те же обязанности по защите прав человека, как и для войск Казахстана. Он подчеркнул, что часто военные не имеют опыта урегулирования ситуации во время гражданских выступлений. «Мы призываем в этой связи к особой сдержанности и будем внимательно следить за ситуацией там», – сказал Бургер.

Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман также добавила, что «насилие никогда не может быть соразмерным средством», и призвала всех участников добиваться мирного решения ситуации.

«Что касается отправки сил ОДКБ и роли России, то мы можем сказать, что мы приняли к сведению соответствующие сообщения и надеемся, что все участники осознают свою ответственность», – подчеркнула она.

Хофман напомнила, что ОБСЕ выразила готовность поддержать политические преобразования в Казахстане: «Это, на наш взгляд, путь, по которому нужно пойти», – резюмировала она.

Ранее сообщалось, что армянских военных из состава миротворцев ОДКБ в Казахстан доставляют российские Ил-76, три самолета уже вылетели из аэропорта Звартноц.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. В пятницу российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты.

Напомним, ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.