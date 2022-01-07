 

Криминального авторитета по прозвищщу «Дикий Арман» задержали в Казахстане

07.01.2022, 15:50, Новости дня
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Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев задержан в Казахстане, информирует Sputnik Казахстан со ссылкой на главный штаб по борьбе с терроризмом.

Арман Джумагельдиев руководит ОПГ, причастен к ряду криминальных разборок в стране, передает РИА «Новости».

«Задержан криминальный авторитет Арман Джумагельдиева, известный как «Дикий Арман», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Sputnik Казахстан.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.



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