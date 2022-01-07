Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко и Пашиняном

Российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.

«Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным», – информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане. Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является «недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин в четверг и пятницу провел ряд телефонных разговоров с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении, передает РИА «Новости».

«Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана», – сказал Песков.

Наряду с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач, добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин и Пашинян в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Казахстане.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Пашинян не обсуждали возможность увеличения контингента миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.

В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.