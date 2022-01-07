 

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Саратовской области

07.01.2022, 15:36, Новости дня
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Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще трое, включая ребенка, пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло около 14.30 (13.30 мск) на трассе в Вольском районе.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Renault Symbol под управлением мужчины 1973 года рождения и автомобиля Toyota Land Cruiser Prado под управлением мужчины 1954 года рождения. В результате ДТП две пассажирки Renault Symbol погибли, водитель и два пассажира – мужчина и мальчик – этой же автомашины доставлены в медицинское учреждение», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы управления.

ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в пятницу три человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Ульяновской области.



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