В НАТО выразили обеспокоенность событиями в Казахстане

В НАТО обеспокоены ситуацией в Казахстане, альянс призывает все стороны к сдержанности, а власти – соблюдать право на мирный протест, сообщил спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

«НАТО разделяет серьезную обеспокоенность ситуацией в Казахстане, включая сообщения о жертвах. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и начать диалог. Власти должны уважать международные обязательства в области прав человека, включая право на мирный протест», – написал он в Twitter, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что правительство Британии обеспокоено погромами и насилием в Казахстане и призывает к урегулированию сложившейся ситуации посредством диалога между властями республики и гражданским обществом.

Позже стало известно, что правительство ФРГ также внимательно следит за ситуацией в Казахстане и призывает казахских военных и силы ОДКБ к сдержанности.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане. В пятницу российские миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты.

Напомним, ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что свыше 75 самолетов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.