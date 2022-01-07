 

Аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты

07.01.2022, 15:36, Новости дня
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Международный аэропорт Алма-Аты принимает только военные самолеты, пока неизвестно, когда он заработает для гражданских бортов, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Аэропорт сейчас не принимает гражданские самолеты, только военные», – сказали в пресс-службе.

На вопрос о том, когда воздушная гавань возобновит полноценную работу, в ведомстве ответили, что «пока неизвестно».

Между тем российская авиакомпания S7 на фоне ситуации в Казахстане отменила рейс из Москвы в Усть-Каменогорск 8 января и обратный перелет 9 января.

«Отменены рейсы S7 3275 Москва («Домодедово») – Усть-Каменогорск 8 января и S7 3276 Усть-Каменогорск – Москва («Домодедово») 9 января. Пассажиры могут оформить полный возврат либо переоформить билет на рейсы с вылетом после 23 января», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

«Оперативную информацию о дальнейших возможных отменах рейсов в Казахстан мы будем размещать на нашем сайте, а также отправлять пассажирам в смс-рассылке», – отмечает компания.

Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы РФ совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.



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