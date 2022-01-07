Церетели пообещал создать новые памятники Назарбаеву вместо разрушенных

Российский скульптор-монументалист Зураб Церетели заявил о желании оказать культурную гуманитарную помощь Казахстану после сноса в городах страны памятников первому президенту Нурсултану Назарбаеву.

«Тяжело смотреть, как вандалы разрушают дружественное нам государство. У меня есть много друзей из Казахстана. Они годами в мастерских создавали эти шедевры. Как вы знаете, памятники Назарбаеву – это не просто условная женщина с веслом, для их создания используются лучшие материалы. Поэтому с нетерпением жду, когда действующий президент обратится ко мне. Готов сделать столько сколько нужно», – заявил скульптор.

Скульптор показал журналистам эскиз одного из памятников Назарбаеву, над которым он начал работу летом 2021 года. Его установка планировалась 9 мая этого года в парке Победы в Караганде. Первый президент Казахстана изображён в виде красноармейца на коне с шашкой. На груди у него множество орденов и медалей. У гранитного подножия монумента выгравировано “Любимому абаю от народов Казахстана”. Высота памятника должна составить в пределах 30-50 метров.

Финансирование для сооружения композиции в равных долях планировали выделить Казахстан и Россия.

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