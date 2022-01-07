Минздрав сообщил о распространении «омикрона»

…среди россиян, не выезжавших за границу.

Минздрав сказал о распространении штамма коронавируса «омикрон» среди россиян, которые не выезжали за границу. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», — рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В условиях распространения «омикрона» регионам надо принимать серьезные превентивные меры.

Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется», — добавил он.

По данным Роспотребнадзора, в конце декабря в РФ было зафиксировано 103 случая заражения штаммом коронавируса «омикрон». Во многих странах мира резкое увеличение заболевших коронавирусом связано именно с распространением нового штамма. Так, в Великобритании в середине декабря зафиксировали около 90 тысяч случаев заражения коронавирусом, сегодня их число превышает 170 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Омикрон» в гриппе и вокруг него

Аномальной вспышке ОРВИ в РФ есть простое объяснение

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом снижается во всех российских субъектах. «При этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — уточнила она (цитата по ТАСС).

Впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружили у больного в Ботсване, затем он распространился по всему миру и был выявлен во многих странах Европы. РФ из-за «омикрона» с 28 ноября приостановила въезд на свою территорию из Гонконга и восьми южноафриканских стран.

—