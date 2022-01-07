 

Минздрав сообщил о распространении «омикрона»

07.01.2022, 15:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…среди россиян, не выезжавших за границу.

Минздрав сказал о распространении штамма коронавируса «омикрон» среди россиян, которые не выезжали за границу. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления «омикрона» у людей, не покидавших пределы нашей страны», — рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В условиях распространения «омикрона» регионам надо принимать серьезные превентивные меры.

Вирус отличает крайне высокая контагиозность, то есть заразность, он очень быстро распространяется», — добавил он.

По данным Роспотребнадзора, в конце декабря в РФ было зафиксировано 103 случая заражения штаммом коронавируса «омикрон». Во многих странах мира резкое увеличение заболевших коронавирусом связано именно с распространением нового штамма. Так, в Великобритании в середине декабря зафиксировали около 90 тысяч случаев заражения коронавирусом, сегодня их число превышает 170 тысяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Омикрон» в гриппе и вокруг него

Аномальной вспышке ОРВИ в РФ есть простое объяснение

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом снижается во всех российских субъектах. «При этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах», — уточнила она (цитата по ТАСС).

Впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружили у больного в Ботсване, затем он распространился по всему миру и был выявлен во многих странах Европы. РФ из-за «омикрона» с 28 ноября приостановила въезд на свою территорию из Гонконга и восьми южноафриканских стран.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / СМИ об отставке Лукашенко: Вынужден выполнять требование России

22.03 / Скандалы: Евгений Пригожин составил методичку для тех, кому, по его мнению, «мерещится слежка»

10.06 / Toyota Hilux лидирует в списке самых надежных внедорожников 2021 года

14.11 / Мнение: По сути издевательство

30.11 / Подведены итоги первого сезона конкурса “Большая перемена”

12.09 / Лукашенко обвинили в превращении Белоруссии в регион России

26.04 / Рената Литвинова: «Дочь Ульяну Добровскую я снимаю бесплатно»

22.06 / Володин почтил память погибших в Великой Отечественной войне: Никогда не забудем

01.07 / От Ксении Раппопорт до плутократов: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

03.09 / Мнение: О денонсации советско-японского пакта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика