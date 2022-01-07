 

“Залипательные фото”, “Фу, помойся”. 26-летняя Бех-Романчук позировала с блестками на лице и голой груди

07.01.2022, 15:24, Новости дня
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Певица позировала в кадре с нанесенными на лицо, декольте и руки блестками.

“Я так редко примеряю женские образы, но так часто хочется почувствовать себя не только спортсменкой, но и девочкой, женщиной”, – написала 26-летняя спортсменка.

“Шикарно все. Залипательные фото”, – оценили снимки подписчики.

“Фу, помойся”, – отреагировали в сети.

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Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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