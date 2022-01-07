Жутко похорошела – Личное мнение

Дана Борисова отдыхает с семьёй в Египте. Не Мальдивы, конечно, не Куршевель и даже не Эмираты, но — море-солнце-пальмы — тоже ничего себе так.

Вот она, красавица:



Фото: Соцсети

Напомню, Дане 45. Да, вот такая ягодка — опять.

Подписчики — серьёзно, я не шучу, и у Даны есть какая-никакая аудитория — накинулись на Борисову после этого фото.

По их мнению, плохо сделали липосакцию!

Не по фен-шую или какие там у них правила. Живот дряблый, колени толстые. Ну и вообще общий вид какой-то — то ли поживший, то ли пожухлый.

Жир откачали, а результат — ну, на фото. Сами видели.

«Своему доктору более чем благодарна, считаю, что у него отличный вкус и золотые руки», — парировала весь негатив Борисова.

И на всякий случай натянула коленку на следующем снимке:



Фото: Соцсети

Что важно в любом улучшении внешности, даже если оно кому-то кажется ухудшением? Главное, чтобы пациенту нравилось!

Была отёчная толстушка? Стала обвисшей. Нравится ей? Уже хорошо! Не нравится вам? Так не летайте в Египет. Знаете, там иногда такие дамочки попадаются, что Даночка в сравнении с ними — просто ангел.

Напьются и как давай к обслуживающему персоналу приставать! А сами такие крупные, колени толстые, ухмылки страшные. Жуть берёт.

Не то, что наша милая Даночка, правда?

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