 

В минобороны Великобритании рассказали, как российская подлодка столкнулась с британским фрегатом

07.01.2022, 14:40, Новости дня
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По данным таблоида, фрегат отслеживал местоположение российской подлодки, однако прервал свою миссию и вернулся в порт для ремонта после того, как подлодка задела трос его эхолокатора.

Столкновение было зафиксировано съемочной группой британского телеканала во время съемок шоу “Военный корабль: жизнь в море”. На кадрах слышно, что один из членов экипажа кричит: “Что, черт возьми, я только что ударил?”

Источник The Sun в ВМС Британии считает, что это был случай с вероятностью “миллион к одному” и российская подлодка в результате столкновения также была повреждена.

ВИДЕОВидео: Navy Lookout / Youtube
Контекст:

“Northumberland” — фрегат ВМС Британии, названный в честь герцога Нортумберленда, спроектирован для борьбы с подводными лодками, сообщает сайт британских ВМС. Полное водоизмещение фрегата – 4,9 тыс. т, общая длина – 133 м, максимальная скорость – 28 узлов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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