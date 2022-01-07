ГБР опровергло информацию об аресте активов “Прямого” и “5 канала”

“Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался”, – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули также, что в результате судебного решения об аресте имущества и корпоративных прав, собственником которых является пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, “каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло”.

В ГБР также отметили, что решение суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, что не лишает собственника пользоваться другими правами.

Кроме того, в ГБР, “во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства” добавили, что арест наложен исключительно на имущество и корпоративные права, владельцем которых согласно государственным реестрам является Порошенко.

В ГБР отметили, что в уголовном производстве относительно закупок угля с оккупированных территорий Донбасса подозреваемые – два народных депутата, один из которых пятый президент Украины, экс-министр энергетики и угольной промышленности, и топ-менеджер времен экс-президента Украины Виктора Януковича.

Печерский райсуд Киева 6 января удовлетворил ходатайство об аресте имущества Порошенко. В Офисе генпрокурора Украины уточнили, что суд арестовал имущество Порошенко, принадлежащее ему “на праве собственности, в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества”.

После этого пресс-служба “Европейской солидарности” заявила, что суд арестовал также активы телеканала “Прямий” и “5 канала”. Порошенко продал их в ноябре 2021 года из-за закона об олигархах холдингу “Свободные медиа”. В числе собственников медиахолдинга – две компании и девять человек, в том числе народные депутаты от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ирина Фриз.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе. Позднее он уточнил, что вернется в Украину 17 января.

В рамках этого же дела 8 октября нардепу, лидеру политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму.

По данным следствия, за время существования схемы террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также “высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ”.

В конце ноября 2021 года суд разрешил задержать в рамках этого дела как подозреваемого бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина.

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