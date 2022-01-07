5 фактов об алкоголе, которые мы узнали в 2021 году



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Алкогольная онкология

Каждый шестнадцатый случай рака в РФ оказался связан с употреблением спиртного. В мире этот показатель заметно ниже: только каждое двадцать пятое онкозаболевание. Всего в мире больше 740 тысяч случаев заболевания раком из-за алкоголя в год. Чаще всего страдают пищевод, гортань, ротовая полость, толстая кишка, печень, а у женщин еще и грудь.

При этом 76,7% случаев приходится на мужчин. Умеренное потребление алкоголя (менее 20 граммов в сутки или около полутора бокалов вина) стало причиной почти 14% всех случаев рака. У выпивающих от 20 до 60 грамм — почти 40%, а у неумеренно пьющих, потребляющих большо 69 граммов в сутки, остальные 46%.

Специалисты опасаются, что на самом деле картина куда более мрачная, поскольку ученым доступны только официальные данные о продажах легального алкоголя. А патологии зачастую вызывает суррогатное, незарегистрированное спиртное.

По данным ВОЗ, всего алкоголь уносит в год 3 миллиона жизней. На спиртное приходится 5,3% всех смертей и 5,1% болезней и травм. 13,9% смертей молодых людей от 20 до 39 лет связаны с алкоголем.

Шаткой походкой

Неровная походка, странное поведение и даже красные щеки— все это симптомы алкогольного опьянения. Раньше считалось, что спирт усваивается в печени, а мозг получает только продукты распада. Оказалось, что алкоголь может проникать в мозжечок напрямую и там окисляться и сильно влиять на координацию движений.

Чтобы усвоить этанол, наше тело должно его расщепить: для этого особый фермент алкогольдегидрогеназа, превращает спирт в ацетальдегид. Его, в свою очередь, расщепляет другой фермент ацетальдегиддегидрогеназа, превращая в ацетат (уксусную кислоту). Если ацетальдегиддегидрогеназы мало, то у человек испытывает тяжелейшее похмелье.

Раньше считалось, что оба эти фермента вырабатываются только печенью. Однако исследования показали активность ацетальдегиддегидрогеназы в мозжечке. Там же ученые нашли и ацетат. Чтобы выяснить это пришлось буквально спаивать мышей.

Исследование дало больше вопросов, чем ответов. Например, пока непонятно, попадает ли сам этанол в мозг или всему виной ацетальдегид. Однако пока изучали мышиные мозги, впереди тесты на людях.

Пьянее, чем думаешь

Половина пьющих людей недооценивают степень своего опьянения и считают, что еще могут сесть за руль. Для проведения исследования крупный производитель пива Carlsberg пожертвовал ученым 420 литров пива.

В разных странах законодательство относительно вождения в нетрезвом виде отличается. В России, например, разрешено садиться за руль, если в крови меньше 0,3 промилле. Это концентрация, которая достигается в крови мужчины весом в 80 кг через 4,5 часа после потребления пол литра пива. Однако это весьма условный параметр, все будет зависеть от индивидуальных особенностей организма.

Чтобы выяснить, насколько мы беспечны, ученые из Кембриджского университета решили напоить своих студентов. В первый день не справились с оценкой своего состояния 39% участников эксперимента, во второй— 53%. При этом, чем пьянее становились студенты, тем хуже они понимали, насколько на самом деле пьяны.

С одной стороны может показаться, что это очевидный вывод, однако теперь он научно подтвержден. Ученые предлагают и решение проблемы. Например, установить около питейных заведений киоски, где каждый может проверить свою степень опьянения, прежде чем принять решение сесть за руль.

Обманчивое удовольствие

Ученые выяснили, как у подростков формируется алкогольная зависимость. Оказалось, что есть два противоположных по своей сути пути, которые в итоге приводят к одному результату.

При первом сценарии в мозгу подростков 14-19 лет, которые злоупотребляли алкоголем, не формировались защитные реакции мозга. Они чувствовали только положительный эффект от алкоголя. Во втором случае механизм срабатывал с точностью наоборот, подросткам было плохо от алкоголя, они ощущали страх и тревожность. Однако это побуждало их выпить еще.

Чтобы выявить эту замысловатую схему, ученым пришлось обработать данные функциональной МРТ мозга почти 2000 подростков. Сначала ученые брали данные четырнадцатилетних, а потом проверяли их же показатели по достижении 19 лет.

Ученых интересовали области мозга, ответственные за вознаграждение и формирования удовольствия. И реакция выявлена только на алкоголь. Другие доступные психоактивные вещества, такие как табак или марихуана, такого эффекта не вызывали.

Совиная доля

«Совы» чаще нервничали и имели более высокий риск психических расстройств. Также они больше пили тонизирующих напитков и алкоголя, а также заметно больше курили. Ученые выяснили, что «совы» пьют больше «жаворонков». Исследователи опять ставили опыты на студентах. Их попросили ответить во сколько они ложатся спать, а также задали ряд уточняющих вопросов о качестве сна, уровне тревожности и импульсивности. В анкете также были вопросы о том, сколько респонденты пьют алкоголя, курят, употребляют кофе и энергетиков.

Пока до конца не ясно, что лежит в основе такого поведения «сов». Ученые предполагают, что такие люди просто более импульсивны. Однако возможно и обратное: из-за позднего засыпания и раннего подъема на занятия, «совы» могут быть больше подвержены стрессу, который только усугубляют вредные привычки.