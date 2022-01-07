Три человека погибли и восемь пострадали в ДТП в Ульяновской области

В результате столкновения двух автомобилей на участке трассы Казань – Буинск – Ульяновск погибли три человека, шесть из восьми пострадавших, в том числе двоих детей, доставили в больницу, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«Шесть человек госпитализировано, в том числе два ребенка», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Источник также уточнила, что еще двое пострадавших в госпитализации не нуждались.

Авария произошла в ночь на 7 января на участке трассы Казань – Буинск – Ульяновск возле села Кашинка в Цильнинском районе. Столкнулись автомобили Mercedes Benz и Toyota RAV4. В результате ДТП погибли три человека – 60-летняя женщина и двое подростков в возрасте 14 и 12 лет.

Еще восемь человек получили различные травмы в результате ДТП, в их числе водитель и пять пассажиров Mercedes Benz, в том числе один несовершеннолетний, а также два несовершеннолетних пассажира автомобиля Toyota RAV4. Следственные органы СК РФ по Ульяновской области по факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В прокуратуре Ульяновской области сообщили, что надзорное ведомство со своей стороны также проводит проверку по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что в массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Тульской области пострадали 17 человек.