Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Квашнина
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Анатолия Квашнина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух», – отметил Песков, передает РИА «Новости».
Напомним, что герой РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер в пятницу в Москве от коронавируса.
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