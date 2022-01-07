 

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Квашнина

07.01.2022, 14:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Анатолия Квашнина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин на протяжении многих лет взаимодействовал с Квашниным, всегда высоко ценил его профессиональные качества и геройский дух», – отметил Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, что герой РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер в пятницу в Москве от коронавируса.



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