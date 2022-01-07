Врач назвали секс «лекарством» от простуды и инфаркта

Британский врач Равина Бханот пояснил о пользе секса для здоровья. По его словам, этот процесс можно смело называть «лекарством» от простуды и инфаркта.

Равина Бханот сообщил, что во время секса улучшается работа сердца и кровоток, поэтому регулярная интимная близость (от двух раз в неделю) выступает мерой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в числе которых инсульт и инфаркт. Также не стоит забывать об отказе от вредных привычек, правильном питании и занятиях спортом, которые вместе с регулярным сексом положительно скажутся на здоровье. При этом отмечается, что для мужчин пожилого возраста частая интимная близость может иметь обратный эффект – стать причиной вышеуказанных недугов, что подтверждается результатами исследования ученых.

Для эмоционального состояния от регулярного секса также имеется польза – у людей, которые часто им занимаются, реже других сталкиваются с депрессией. Во время полового акта в организме вырабатываются гормоны дофамин и окситоцин, которые снижают уровень стресса и делают человека более спокойным. Далее ученый пояснил о снижении кровяного давления во время секса, который действует подобно лекарствам. Результаты недавнего исследования показали, что на следующий день после секса и оргазма у людей показатели АД снижались на 13%.

Многие женщины с возрастом сталкиваются с ослаблением контроля мочевого пузыря. Причиной становятся роды и процессы старения, однако секс поможет улучшить состояние. В процессе полового акта мышцы тазового дна укрепляются.

Также интимная близость способна улучшать сон и повышать либидо. Полезной она станет и в вопросе укрепления иммунитета. Как выяснилось в ходе исследования немецких ученых, во время оргазма в организме вырабатываются иммуноциты, в том числе и клетки, борющиеся с вирусами. Примечательно, что этот процесс длится в течение 15 минут после достижения пика удовольствия.

Источник: inosmi.ru