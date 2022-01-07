 

Употребление популярного овоща предотвратит онкологические заболевания

07.01.2022, 14:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты сообщают, что употребление известного всем продукта может снизить риск появление рака. Для этого его нужно есть почти каждый день.
Овощ, который найдётся в доме у каждого человека, может предотвратить развитие рака. Это картошка. Именно этот, как оказалось, обычный плод справится с раком молочных желез или толстой кишки. В картофеле имеются противораковые и антиоксидантные свойства полифенола. Так что этот овощ станет полезным на ранних стадиях лечения онкологических заболеваний.

Картофель считается источником витамина С и аскорбиновой кислоты. Он богат белком и включает в себя фосфор, калий, магний, кальций и важные микроэлементы. Например, калий борется с гипертонией, расширяя сосуды. Это минеральное вещество также необходимо людям с подагрой, простатитом и циститом.

Крахмал, который содержится в картошке, поставляет достаточное количество углеводов и обеспечивает людей энергией. Его используют для создания мазей и присыпок, которые помогают при кожных заболеваниях.

Источник: ufacitynews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Мнение: Иранская ракетная программа 1985-2020

02.10 / Зуд и красные пятна: как отличить крапивницу от псориаза?

10.04 / Мнение: Принц Филипп в портретах маслом: весь ХХ век и его реалистические стили

27.11 / Лукашенко обратился к белорусам с заявлением об уходе

03.09 / Ученые: Из-за глобального потепления вирусы могут стать более устойчивыми

07.11 / Лукашенко предложил раздать белорусам землю: Завтра вы можете озолотиться

15.11 / Мнение: Ночной Аллах Акбар

11.06 / Названы обостряющие артрит популярные напитки

21.09 / Мнение: Российские ЧВК в Мали

20.06 / Медики-онкологи нашли способ лечения для людей с мутацией “гена Анджелины Джоли”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика