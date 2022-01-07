Употребление популярного овоща предотвратит онкологические заболевания

Специалисты сообщают, что употребление известного всем продукта может снизить риск появление рака. Для этого его нужно есть почти каждый день.

Овощ, который найдётся в доме у каждого человека, может предотвратить развитие рака. Это картошка. Именно этот, как оказалось, обычный плод справится с раком молочных желез или толстой кишки. В картофеле имеются противораковые и антиоксидантные свойства полифенола. Так что этот овощ станет полезным на ранних стадиях лечения онкологических заболеваний.

Картофель считается источником витамина С и аскорбиновой кислоты. Он богат белком и включает в себя фосфор, калий, магний, кальций и важные микроэлементы. Например, калий борется с гипертонией, расширяя сосуды. Это минеральное вещество также необходимо людям с подагрой, простатитом и циститом.

Крахмал, который содержится в картошке, поставляет достаточное количество углеводов и обеспечивает людей энергией. Его используют для создания мазей и присыпок, которые помогают при кожных заболеваниях.

Источник: ufacitynews.ru