Партнерша Melovin по “Танцам со звездами” Русина показала следы от купальника на голой груди

Загоревшая танцовщица позирует перед зеркалом, прикрывая рукой голую грудь со следами от лифа.

“Насобирала столько женской энергии, не знаю, как теперь с ней быть”, – подписала она фото.

Фото: lissarusina / Instagram

Контекст:

Русина родилась 10 января 1996 года в Украине. Она начинала карьеру в балете выступающей в РФ украинской певицы Maruv.

Русина и Melovin покинули проект “Танцы со звездами” 21 октября.

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