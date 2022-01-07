Партнерша Melovin по “Танцам со звездами” Русина показала следы от купальника на голой груди
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Загоревшая танцовщица позирует перед зеркалом, прикрывая рукой голую грудь со следами от лифа.
“Насобирала столько женской энергии, не знаю, как теперь с ней быть”, – подписала она фото.
Фото: lissarusina / Instagram
Контекст:
Русина родилась 10 января 1996 года в Украине. Она начинала карьеру в балете выступающей в РФ украинской певицы Maruv.
Русина и Melovin покинули проект “Танцы со звездами” 21 октября.
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