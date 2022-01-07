 

Партнерша Melovin по “Танцам со звездами” Русина показала следы от купальника на голой груди

07.01.2022, 13:55, Новости дня
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Загоревшая танцовщица позирует перед зеркалом, прикрывая рукой голую грудь со следами от лифа.

“Насобирала столько женской энергии, не знаю, как теперь с ней быть”, – подписала она фото.

Фото: lissarusina / Instagram
Контекст:

Русина родилась 10 января 1996 года в Украине. Она начинала карьеру в балете выступающей в РФ украинской певицы Maruv. 

Русина и Melovin покинули проект “Танцы со звездами” 21 октября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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