Школьник изнасиловал пятилетнюю племянницу в Новосибирске

В Новосибирске 14-летний школьник с психическим заболеванием изнасиловал пятилетнюю племянницу, сообщил источник.

По данным «Комсомольской правды-Новосибирск», происшествие случилось 2 января в квартире одного из домов в Советском районе. О случившемся в полицию сообщила мать девочки.

Отмечается, что подросток учится в восьмом классе. Он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и наблюдается у психиатра. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там еесхватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначалаизнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».