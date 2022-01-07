 

Школьник изнасиловал пятилетнюю племянницу в Новосибирске

07.01.2022, 13:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Новосибирске 14-летний школьник с психическим заболеванием изнасиловал пятилетнюю племянницу, сообщил источник.

По данным «Комсомольской правды-Новосибирск», происшествие случилось 2 января в квартире одного из домов в Советском районе. О случившемся в полицию сообщила мать девочки.

Отмечается, что подросток учится в восьмом классе. Он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и наблюдается у психиатра. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там еесхватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначалаизнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / В ответ на выдачу Москве 32 россиян Киев напомнил Минску о принципе взаимности

15.12 / Исследователи сравнили организацию протестов в Белоруссии и Венесуэле

10.07 / “Горячо”, “Ким вернулась”. Ким Кардашян поразила фанатов фото в бикини

25.08 / Путин назвал образ будущего России

18.02 / Путин направил телеграмму семье скончавшегося Мягкова

10.07 / Хакеры взломали железную дорогу Ирана. На станциях показали номер телефона верховного лидера Али Хаменеи – СМИ

26.07 / Суд освободил Крысина от ответственности по трем статьям обвинения по делу о пытках активистов Майдана

11.11 / “Слова лишние. Огонь!”, “Роскошная красавица”. Ведущая “Танцев со звездами” на “1+1” Онуфрийчук крупным планом показала тело в мокром купальнике

04.06 / Худеющая Могилевская показала свой завтрак и похвасталась результатами первого взвешивания

13.08 / Украинский филолог Авраменко: Я очень много времени провожу за рубежом – у меня есть недвижимость за границей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика