 

Патриарх Кирилл назвал причину отхода современных людей от религии

07.01.2022, 13:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Развитие науки и технологий заставляет человека чувствовать себя сильнее, что становится основной причиной отхода современных людей от религиозной веры, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«По мере развития науки, техники и технологий человек становится все сильнее и сильнее, и на фоне развивающейся человеческой силы он все меньше и меньше нуждается в Боге. Вот тут-то, я думаю, и лежит основная причина отхода от религии многих современных людей. <…> Сегодня у человека появляется все больше и больше возможностей влиять на среду, и потому у людей неразумных… появляется мысль, что Бога и вовсе нет. Глубочайшее заблуждение. Дьявол аплодирует, но все это совершенно не означает, что его аплодисменты – к нашей славе», – передает РИА «Новости» слова патриарха Кирилла в рождественском интервью телеканалу «Россия 1».

Человек не может жить без Бога – творца жизни, считает он. «Дай Бог, чтобы человечество, опираясь на развитие науки, техники, технологий, все больше и больше осознавало присутствие Божественного начала в жизни – личной жизни и жизни всего космоса», – заключил предстоятель Русской церкви.

По его словам, религиозная вера более логична и разумна, чем вера в эволюцию без изначальной божественной воли.

«Перевести все в примитивную идею некой эволюции, которая из космической песчинки вырастила разумного человека, – что может быть более фантастическим? А ведь люди сейчас в это верят. Они отрицают, что из песчинки, или не из песчинки, но по воле некой великой силы произошел весь этот генезис вселенной и появление человека. В это не верят, а верят в то, что все само произошло неким эволюционным путем, от песчинки до человека разумного. Значит, и там, и там – вера. С моей точки зрения, религиозная вера – более логичная, более разумная», – сказал патриарх Кирилл.

Верить может любой человек, независимо от образования, потому что вера – это Божий дар, и он распространяется на всех, добавил он.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя сказал, что православные молятся о том, чтобы в новом году люди сохранили здоровье, любовь и милосердие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / NBC – врач Трампа признался, что скрывал тревожные факты о его состоянии

30.06 / В Ленобласти погибла пятилетняя девочка, запутавшись в веревке на самодельных качелях

05.07 / Шторм повредил в Сочи около 30 пляжей

17.07 / Рада перенесла на осень рассмотрение закона об обучении на русском языке в школах

07.08 / Euronews – ЕС требует объяснений от Минска по кризису с мигрантами

08.05 / В Кремле не исключили влияния плохой погоды на воздушную часть парада Победы в Москве

13.03 / К 60-й годовщине Куреневской трагедии в Киеве открыли новую инсталляцию из серии “Взгляд в прошлое”

27.08 / Ускорить диагностику сердечного приступа может анализ слюны

12.11 / Le Figaro – Макрон призвал реформировать Шенгенскую зону для защиты от терроризма

20.12 / Мнения: В пандемии приближается «момент истины»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика