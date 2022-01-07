Хотел поработать, но зачитался – Личное мнение

Заслуженный дрессировщик кота Шантика Курбан Омаров после развода полностью переосмыслил свои взгляды на жизнь.

Смотрю — любуюсь, как человек меняется!



Фото: Соцсети

А куда деваться? Надо становиться бизнесменом не только на словах, но теперь и на деле. Ремонт в новой квартире сам себя не сделает, да и красивую поэтессу в ресторан бы тоже неплохо вывести.

Что сделал Курбан? Взялся с ноля за основы.

После развода парень открывается всё с новых сторон: он не только оказался хорошим отцом, но и читать умеет.

Реально, кто бы мог подумать, что Курбан — человек читающий?

Омаров, чтобы стать бизнесменом, взялся за полезную литературу и открыл для себя книгу Ильи Пискулина «История ИП»:

Нет, сейчас серьёзно — книга Пискулина реально хорошая, я её почитала, мне понравилось.

Но Омарова по неопытности понесло не туда. Вместо того, чтобы прочитать всю книгу, его застопорило на главе 55.

Да так его бомбануло, что он аж выложил сканы книги, авторитетно подчеркнув, как важно, чтобы избранница не предавала мужа, и напрямую намекнул, что, когда тыл не тот, то и воюется плохо.

Узнал, наверное, что-то личное. Тыл ему не тот оказался!

Дорогой Омаров, ты, конечно, парень смышлёный. И с хорошим адвокатом по моему совету жену опередил, и книжки вот теперь читаешь правильные — молодец, хвалю.

Но ёлки-палки, ты, если уж взялся за хорошую литературу, будь уж добр обратить внимание на третью главу с красноречивым названием, писанным, будто для тебя: «Чтобы создать бизнес, для начала научитесь просто работать».

А вообще, раз ты смог дочитать до 55 главы, то не останавливайся посередине, а дочитай хотя бы до главы под номером 61!

Специально для Курбана её приведу. С подчеркиваниями — всё, как любит Курбан:

Глава называется «Ответственность». Она о том, что когда у автора книги появилась чОткая девушка (Мисс Россия, между прочим), он, осознав ситуацию, начал работать и развивать свой бизнес.

То есть, врубился, что никто, кроме совсем уж неликвида рынка невест, не станет терпеть бездельника, тунеядца да ещё и кормить его за свой счёт!

Понимаешь, Омаров?

Это бывшая твоя могла понять и простить. Мисс Россия таким заниматься не станет.

Да что там мисс? Поэтесса тоже не дура. Она — стихи тебе, а ты ей — камушек подари на тонкий пальчик в пару карат.

Как зачем? Чтобы радовалась. Чтобы не грустила. Но главное, чтобы чувствовала рядом крепкое мужское плечо — всё то же самое, что и ты ждёшь и требуешь от избранницы!

Тогда и она сама станет тебе тем самым крепким тылом из главы 55, понимаешь?

Курбанчик бизнес — это неплохо. Почитай книгу. Может, чему научишься и даже работать начнёшь. Главное — не пиши книгу сам, а то она будет не историей взлётов и падений одного российского индивидуального предпринимателя, а просто историей падений одного альфонса.

К чему это я? Ах, да: несмотря на то, что Курбана сейчас хвалю за чтение, может быть, надо было начать делать бизнес или хотя бы просто работать не после развода, а до него?

Скажите Омарову, что я права. Он уже сам догадывается об этом, раз книгу Пискулина начал, но, как мне кажется, ещё сомневается.

—