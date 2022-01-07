Курбан Омаров проводит время с бывшей девушкой “возлюбленного” Ксении Бородиной

Курбан Омаров наслаждается компанией бывшей избранницы своего близкого друга Трофима Симищенко. В то время Ксения Бородина улетела в долгожданный отпуск на Мальдивы с дочками и молодым человеком.

Курбан Омаров не скрывает свою личную жизнь от подписчиков. Бывший муж Ксении Бородиной опубликовал видео с девушкой, обнимающей его сзади. Спутницей бизнесмена оказалась косметолог. Она же ранее состояла в отношениях с Трофимом Симищенко – другом Курбана Омарова. Также девушка в свой личный блог выставила видео в машине. Татуировка на мужской руке подсказывает, что это Омаров.

Предприниматель упомянул о предательстве Ксении Бородиной. Курбан Омаров считает, что бывшая супруга завела роман с его другом Тимофеем ещё до развода. Телеведущая отрицает слова экс-избранника и заверяет: он просто хочет обратить на себя внимание.

Сейчас же Ксения Бородина наслаждается отпуском на Мальдивах. По слухам, Трофим Симищенко отдыхает вместе с ней. Пока что подтверждений на этот счёт со стороны ведущей не было.

Источник: www.starhit.ru