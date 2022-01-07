Альтманн объяснил, почему одни люди продолжают болеть коронавирусом, а другие не заражаются

Эксперты со всего мира ведут дискуссии насчёт коронавируса. Профессор медицины в Имперском колледже Лондона Дэнни Альтманн назвал причины, по которым некоторые люди ни разу не заражались.

Есть группа людей, которая близко контактирует с болеющими, постоянно находится в местах большого скопления народа, но не болеет коронавирусом. Другие же придерживаются всех правил, чтобы себя обезопасить, но всё равно получают положительный результат теста на ковид. Это не значит, что у тех людей, которые продолжают заражаться коронавирусом, не работает иммунитет.

Дэнни Альтманн заключил, что гены иммунитета имеют сильное отличие от человека к человеку. В Оксфордском университете и Имперском колледже проводятся эксперименты, чтобы понять: насколько просто люди могут подхватить инфекцию и почему так происходит. Учёные провели одно исследование, при котором добровольцы вакцинировались одинаковыми дозами. После этого они сидели на самоизоляции две недели. Это было сделано, чтобы увидеть, какими будут иммунные реакции абсолютно разных людей.

Результаты эксперимента показали, что только 20% участников заболели ковидом, 65% – не были инфицированы, остальные имели абортивную форму течения болезни, то есть инфекция не была обнаружена в ПЦР-тестах. У тех, кто не поддался заражению, было превышено количество Т-клеток. Тела этих добровольцев успели нейтрализовать вирус, пока он не проник внутрь.

Источник: novostivl.ru