 

Светлана Крючкова рассказала о тяжелых осложнениях после коронавируса

07.01.2022, 13:18, Разное
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Светлана Крючкова, у которой ранее был диагностирован рак, пояснила об осложнениях после перенесенного коронавируса. Речь идет о парализованной части лица, проблемах с речью и депрессии.
По словам Светланы Крючковой, с недугом она столкнулась год назад. Справиться с рядом осложнений ей помогли вера в Бога, чувство юмора, поддержка близких и действия неврологов из военно-медицинской академии. Помимо вышеуказанных проблем, актриса страдала от депрессии и бессонницы. После выздоровления она с радостью выступала на сцене, так как гастроли несколько раз переносились. Выступать приходилось в зале театра, температура в котором превышала +38 градусов, однако артистам удалось справиться с этим и порадовать зрителей.

Также Крюкова поблагодарила своих сыновей и лучшую подругу, которые были рядом во время болезни. Актриса лежала в кровати лицом к стене и не хотела ничего делать, даже кушать. Она удивляется, как ее близкие все вытерпели, хотя именно их забота и поддержка помогли ей справиться с коронавирусом.

Источник: www.starhit.ru



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