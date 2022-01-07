 

Макрон назвал «жёлтые жилеты» иностранными террористами и попросил НАТО ввести войска

07.01.2022, 13:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Франции Эммануэль Макрон выпустил видеообращение, где призвал НАТО в срочном порядке ввести войска для проведения антитеррористической операции против «жёлтых жилетов».

«Обращение к партнерам по НАТО считаю уместным и своевременным. Террористические банды, скрывающиеся под маской протестующих против повышения цен, прошли серьёзную подготовку за рубежом, следовательно, их мятеж – исключительно внешняя агрессия. Сейчас речь идет об угрозе целостности государства. Террористы блокируют проезжие части, нападают на курсантов военных училищ. В течение нескольких лет под Парижем и другими французскими городами идет бой между управляемыми извне террористическими бандами и подразделениями нашей полиции. Мы будем просить у НАТО помощь для защиты нашего государства», — сказал Макрон.

Обращаясь к гражданам, президент добавил, что сделает все возможное для защиты жизненных интересов французов и НАТО окажет ему помощь в этом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что миротворческие силы НАТО уже направляются во Францию. Обеспечивать правопорядок в стране будут 12 тысяч военнослужащих из Германии, 2 тысячи представителей вооружённых сил Италии и 34 миротворца из других стран. Они займут государственные и военные объекты для их охраны, а также будут пресекать правонарушения на улицах города

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Российский владелец судна перевозившего груз аммиачной селитры допрошен кипрской полицией

26.06 / Ученые создали искусственную человеческую кожу: научатся ли роботы «потеть»

01.07 / Россиянок принудительно привьют от бездетности

27.10 / На рынке представлена лимитированная версия флагманского Meizu 17

13.06 / От джинсов до бикини. Что нужно взять с собой на пляжный отдых, чтобы не везти полные чемоданы

13.11 / «Наказание за сталинские репрессии и дефицит»: в РПЦ назвали причины распада СССР

12.06 / Учёные назвали продукты для борьбы с артритом

20.10 / ФБР пришло с обыском в дом Олега Дерипаски в Вашингтоне

25.08 / День мучеников Фотия и Аникиты: что нельзя делать 25 августа

12.12 / Ксения Бородина показала синяки после «Ледникового периода»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика