Макрон назвал «жёлтые жилеты» иностранными террористами и попросил НАТО ввести войска

Президент Франции Эммануэль Макрон выпустил видеообращение, где призвал НАТО в срочном порядке ввести войска для проведения антитеррористической операции против «жёлтых жилетов».

«Обращение к партнерам по НАТО считаю уместным и своевременным. Террористические банды, скрывающиеся под маской протестующих против повышения цен, прошли серьёзную подготовку за рубежом, следовательно, их мятеж – исключительно внешняя агрессия. Сейчас речь идет об угрозе целостности государства. Террористы блокируют проезжие части, нападают на курсантов военных училищ. В течение нескольких лет под Парижем и другими французскими городами идет бой между управляемыми извне террористическими бандами и подразделениями нашей полиции. Мы будем просить у НАТО помощь для защиты нашего государства», — сказал Макрон.

Обращаясь к гражданам, президент добавил, что сделает все возможное для защиты жизненных интересов французов и НАТО окажет ему помощь в этом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что миротворческие силы НАТО уже направляются во Францию. Обеспечивать правопорядок в стране будут 12 тысяч военнослужащих из Германии, 2 тысячи представителей вооружённых сил Италии и 34 миротворца из других стран. Они займут государственные и военные объекты для их охраны, а также будут пресекать правонарушения на улицах города

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