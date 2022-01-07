Северная Корея отказалась участвовать в Олимпиаде-2022 из-за “действий враждебных сил” и пандемии

В письме указано, что “антикитайские заговорщические схемы США и их сторонников, направленные на то, чтобы помешать успешному проведению Олимпийских игр, становятся все более враждебными” и это является “оскорблением духа международной Олимпийской хартии”.

“Мы не сможем участвовать в Играх из-за маневров враждебных сил и пандемии [коронавируса]”, – говорится в документе.

В сентябре 2021 года Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Национальный олимпийский комитет КНДР до конца 2022 года в связи с тем, что Северная Корея не принимала участие в Олимпийских играх в Токио, нарушив тем самым Олимпийскую хартию.

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

6 декабря 2021 года о принятом администрацией США решении не отправлять высших должностных лиц правительства на Олимпиаду сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Американские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, как обычно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен еще в мае не исключал, что Соединенные Штаты могут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине 2022 года ввиду того, что Китай осуществляет геноцид против уйгуров. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан.

В МИД Китая дипломатический бойкот Олимпийских игр со стороны США назвали “вопиющей политической провокацией”. 8 декабря к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады присоединились Канада, Новая Зеландия, Австралия и Великобритания. Президент РФ Владимир Путин 15 декабря во время общения председателем Китая Си Цзиньпином заявил, что посетит открытие зимней Олимпиады в Пекине.

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