 

“Потапа не узнаю”, “Прямо голубки”. Каменских и Потап снялись в объятиях друг друга

07.01.2022, 13:10, Новости дня
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“С Рождеством Христовым. Мысленно обнимаем каждого из вас и желаем вам и вашим близким много тепла, счастья и любви. Будьте здоровы. И всегда верьте в чудеса”, – написала она.

На фото Каменских и Потап запечатлены в одинаковых голубых свитерах и джинсах, босиком. Пара позировала в объятиях друг друга на фоне наряженной елки.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Потапа не узнаю”, – призналась подписчица pokachalovanatalia.

“Прямо голубки”, – отметила viktorenko896.

Потап 30 декабря делился другими кадрами из этой фотосессии.

Контекст:

Потапенко и Каменских сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. 

Детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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